Afyonkarahisar trafik kazası: Belediye başkanının oğlu ağır yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde dün gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçtaki İbrahim Özkan’ın (17) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö.'yü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 16 yaşındaki Y.E.B.’nin Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur’un oğlu olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Özkan'ın cenazesi ise gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Bayat ilçesinde toprağa verildi.