×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar trafik kazası: Belediye başkanının oğlu ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar #Bayat Belediye Başkanı#Halil İbrahim Bodur
Afyonkarahisar trafik kazası: Belediye başkanının oğlu ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 13:24

Afyonkarahisar’da dün 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yaralanan şahıslardan birisinin Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur’un 16 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde dün gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçtaki İbrahim Özkan’ın (17) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö.'yü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 16 yaşındaki Y.E.B.’nin Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur’un oğlu olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Özkan'ın cenazesi ise gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Bayat ilçesinde toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar #Bayat Belediye Başkanı#Halil İbrahim Bodur

BAKMADAN GEÇME!