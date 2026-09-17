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Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama

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#Afyonkarahisar#Dolandırıcılık#Tutuklama
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 10:21

Kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları toplam 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli, Afyonkarahisar merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları toplamda 11 milyon 317 bin TL dolandıran 11 şüpheliyi farklı şehirlerde izini sürerek tespit etti.

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama

Ekipler, Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheli, operasyon kapsamında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama

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#Afyonkarahisar#Dolandırıcılık#Tutuklama

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