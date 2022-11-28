Afyonkarahisar kahramanını uğurladı... Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'na veda

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Önceki gün Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, hava yolu ile Denizli Çardak Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşı ardından baba ocağı olan Başmakçı ilçesine getirildi. Şehit Köroğlu için Gülistan Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Türk bayrağına sarılı tabut çiçeklerle bezenirken, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakan Köroğlu'nun naaşı, top arabasıyla götürüldüğü ilçe mezarlığında defnedildi.

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Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, şehidin babası Mahir, annesi Hatice Kübra Yıldırım, şehidin kardeşleri, yakınları ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.