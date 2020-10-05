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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı, kazada öldü

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Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı, kazada öldü
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AFYONKARAHİSAR Eczacı Odası Başkanı Melih Köken (56), Uşak’ta motosiklet kullanırken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Uşak- Afyonkarahisar yolunun Banaz ilçesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken’in kullandığı 03 BG 033 plakalı motosiklet, Halıyazı mevkisinde kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola düşen Köken, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Köken’e, iddiaya göre, aynı yönde giden F.B.’nin kullandığı 06 BU 6278 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Köken’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Melih Köken’in ölüm haberiyle hem ailesi hem de meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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