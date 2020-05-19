Afyonkarahisar Dazkırı'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.35'te, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikteki olurken, can ve mal kaybına neden olmadı.