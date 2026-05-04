Afyonkarahisar bağlantılı 3 devlet yolu kar yağışı nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı

#Afyonkarahisar#Kar Yağışı#Kapalı Yol
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 00:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldığını, diğer araçlara açık olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yollardaki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 3 Mayıs saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici araçlara kapatıldığı, diğer araçlara açık olduğu belirtilen açıklamada, "Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

