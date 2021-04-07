Afyon Posta Kodu kaçtır? Afyon ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il kodu olarak belirlenmiştir. Bu ilk 2 hane illerin plaka koduyla aynıdır. Posta kodlarında bulunan son 3 hane ise ilçe kodunu temsil eder. Bu sayede kargo teslimatı kolaylıkla gerçekleştirilir.

Afyonkarahisar ilinin Posta Kodu Kaçtır?

Posta kodlarında ilk olarak ilk 2 haneye bakılır. İlk 2 haneye göre hangi ile gideceği belirlenen kargolar varış ilinde son 3 haneye bakılarak hedef adrese kısa sürede teslim edilir. Afyonkarahisar ilinin posta kodu 03000’dır.

Afyonkarahisar İlçelerinin Posta Kodları Kaçtır?

Afyonkarahisar ilinde toplam 18 ilçe vardır. Bu ilçelerde toplam 443 mahalle bulunur. Afyonkarahisar ilindeki ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe posta kodlarıyla aynıdır. Kargo işlemlerinde ilçeye göre ayrışan kargolar mahalle ve sokak bilgisine göre adrese teslim edilir.

Afyonkarahisar Merkez - 03217

Basmakçı - 03450

Bayat - 03780

Bolvadin - 03300

Çay - 03700

Çobanlar - 03060

Dazkırı - 03950

Dinar - 03400

Emirdağ - 03630

Evciler - 03960

Hocalar - 03530

İhsaniye - 03380

İscehisar - 03750

Kızılören - 03560

Sandıklı - 03510

Sinanpaşa (Sincanlı) - 03860

Sultandağı - 03910

Şuhut - 03830

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