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Haber Giriş: 07.04.2021 - 02:50 | Son Güncelleme:

Afyon Posta Kodu kaçtır? Afyon ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Afyon Posta Kodu kaçtır? Afyon ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Ülkemizde kullanılan posta kodları 5 haneli numaralardır ve kargo trafiğini düzenlemek için kullanılırlar. Posta kodları sayesinde kargo hizmetleri devamlı bir şekilde gerçekleştirilir. Afyonkarahisar ilinin ve Afyonkarahisar ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte Afyonkarahisar ilinin posta kodları ile ilgili bütün detaylar.

Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il kodu olarak belirlenmiştir. Bu ilk 2 hane illerin plaka koduyla aynıdır. Posta kodlarında bulunan son 3 hane ise ilçe kodunu temsil eder. Bu sayede kargo teslimatı kolaylıkla gerçekleştirilir.

 Afyonkarahisar ilinin Posta Kodu Kaçtır?

 Posta kodlarında ilk olarak ilk 2 haneye bakılır. İlk 2 haneye göre hangi ile gideceği belirlenen kargolar varış ilinde son 3 haneye bakılarak hedef adrese kısa sürede teslim edilir. Afyonkarahisar ilinin posta kodu 03000’dır.

 Afyonkarahisar İlçelerinin Posta Kodları Kaçtır?

 Afyonkarahisar ilinde toplam 18 ilçe vardır. Bu ilçelerde toplam 443 mahalle bulunur. Afyonkarahisar ilindeki ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe posta kodlarıyla aynıdır. Kargo işlemlerinde ilçeye göre ayrışan kargolar mahalle ve sokak bilgisine göre adrese teslim edilir.

 Afyonkarahisar Merkez - 03217

 Basmakçı - 03450

 Bayat - 03780

 Bolvadin - 03300

 Çay - 03700

 Çobanlar - 03060

 Dazkırı - 03950

 Dinar - 03400

 Emirdağ - 03630

 Evciler - 03960

 Hocalar - 03530

 İhsaniye - 03380

 İscehisar - 03750

 Kızılören - 03560

 Sandıklı - 03510

 Sinanpaşa (Sincanlı) - 03860

 Sultandağı - 03910

 Şuhut - 03830

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