Afyon Posta Kodu kaçtır? Afyon ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Ülkemizde kullanılan posta kodları 5 haneli numaralardır ve kargo trafiğini düzenlemek için kullanılırlar. Posta kodları sayesinde kargo hizmetleri devamlı bir şekilde gerçekleştirilir. Afyonkarahisar ilinin ve Afyonkarahisar ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte Afyonkarahisar ilinin posta kodları ile ilgili bütün detaylar.
Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il kodu olarak belirlenmiştir. Bu ilk 2 hane illerin plaka koduyla aynıdır. Posta kodlarında bulunan son 3 hane ise ilçe kodunu temsil eder. Bu sayede kargo teslimatı kolaylıkla gerçekleştirilir.
Afyonkarahisar ilinin Posta Kodu Kaçtır?
Posta kodlarında ilk olarak ilk 2 haneye bakılır. İlk 2 haneye göre hangi ile gideceği belirlenen kargolar varış ilinde son 3 haneye bakılarak hedef adrese kısa sürede teslim edilir. Afyonkarahisar ilinin posta kodu 03000’dır.
Afyonkarahisar İlçelerinin Posta Kodları Kaçtır?
Afyonkarahisar ilinde toplam 18 ilçe vardır. Bu ilçelerde toplam 443 mahalle bulunur. Afyonkarahisar ilindeki ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe posta kodlarıyla aynıdır. Kargo işlemlerinde ilçeye göre ayrışan kargolar mahalle ve sokak bilgisine göre adrese teslim edilir.
Afyonkarahisar Merkez - 03217
Basmakçı - 03450
Bayat - 03780
Bolvadin - 03300
Çay - 03700
Çobanlar - 03060
Dazkırı - 03950
Dinar - 03400
Emirdağ - 03630
Evciler - 03960
Hocalar - 03530
İhsaniye - 03380
İscehisar - 03750
Kızılören - 03560
Sandıklı - 03510
Sinanpaşa (Sincanlı) - 03860
Sultandağı - 03910
Şuhut - 03830
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