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Afyon pastırması AB tarafından tescillendi

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#Afyon Pastırması#Coğrafi İşaret#TOBB
Afyon pastırması AB tarafından tescillendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 09:49

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyon pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Afyon pastırmasının AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

AB'DEN TESCİLLİ 34’ÜNCÜ ÜRÜN OLDU

Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Afyon pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürünümüz oldu. Afyonkarahisar'a ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Mühsürler'i, Afyon Ticaret Borsası yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

Afyon pastırması AB tarafından tescillendi

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

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"AB süreci devam eden 73 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" Türkiye'nin dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 73 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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#Afyon Pastırması#Coğrafi İşaret#TOBB

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