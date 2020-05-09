Afyon Kalesi Nerede? Afyon Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Afyon Kalesi volkanik bir kaya üzerine yapılmış ve 226 metre yükseklikteki bir yapı olarak öne çıkıyor. Tarihi bir yapı olarak antik çağlara kadar uzanan bir kale olduğu için, kültürel bakımdan oldukça önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Afyon Kalesi Nerede?

Afyon Kalesi Afyonkarahisar'ın merkezinde konumlanmış olan tarihi bir yapıdır. Özellikle 226 metreyi bulan yüksek bir volkanik kayanın üzerine yapılmış olan kale, ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakan bir görkeme sahiptir. Tarihi M.Ö. 1350’ye kadar dayanan bu özel kale, ilk olarak Hapanuva ismini almıştır. Dönemin Hitit İmparator olan 2. Murşil tarafından yaptırılan bu kale, 226 metre uzunluğundaki volkanik bir dağın üzerinde bulunması daha fazla ilgi çekmesini etken olmaktadır.

Afyon Kalesi Tarihi

Afyon Kalesi M.Ö. 1350 ye kadar uzanan ve Hitit İmparatorluğu 2. Murşil tarafından yaptırılmış olan bir kaledir. Geçmişten günümüze Bizanslılar, Romalılar, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'nden İzler Taşıyan en önemli tarihi kültürler arasında yer almaktadır. Özellikle tarihi bir yapıya sahip olması ile binlerce yıldır pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yaptığı için, gezilip görülmesi gereken çok fazla yeri bulunmaktadır. Afyon manzarasını muhteşem şekilde gözler önüne seren etkin bir görseli de yer alır.

Afyon Kalesi Özellikleri

Binlerce yıldır tarihe meydan okumak suretiyle güçlü biçimde günümüze ulaşmış olan Afyon Kalesi, özellikle pek çok farklı savaşa şahitlik etmiş tarihi bir mirastır. Özellikle Bizans ve Selçuklular döneminde çok büyük savaşlar içerisine girmiş bir kaledir. Eğer bu yüksek yapıya çıkılabilirse, Anadolu'da yaşamış Frigler döneminde olan pek çok kültüre de rastlamak mümkün. 4 tane büyük sarnıcı olması ile ayrıcalıklı bir özelliğe sahip olan kale, aynı zamanda tanrıça Kybele’ye adanmış pek çok tapınma yeri de bulunmaktadır.

Afyon Kalesi Hakkında Bilgi

Afyonkarahisar'ın şehir merkezinde konumlanmış olan Afyon Kalesi, volkanik bir dağın tepesinde yer almaktadır. Özellikle 226 metre gibi yüksek bir noktada bulunması ile pek çok yerli ve yabancı turistin dikkatini çekiyor. Geçmişten günümüze pek çok dönemin eserlerini ve tapınma yerlerini bulunduran kale, aynı zamanda farklı kültürlere şahitlik etme imkanı tanımaktadır. Üstelik Afyonkarahisar'ın tüm görselini muhteşem şekilde ve görkemli manzara eşliğinde sunuyor. Bölgeye gidildiği zaman mutlaka ziyaret edilmesi gereken ilk yerlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca üzerinde Türk devletlerinin etkilerine de şahitlik etmek mümkün.