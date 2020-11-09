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Gündem
Ömer KOÇ/DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Afşin Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

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Afşin Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim."  

 

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