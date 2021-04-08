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Yavuz YILMAZ-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİB/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Afrin şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi

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Afrin şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın (28) cenazesi, memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınması sırasında şehidin annesi Saniye Çakır’ın “Böyle mi olacaktı annem? Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen” diye feryat etmesi, yürekleri dağladı.

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından havayolu ile Bursa’ya getirildi. Yenişehir Havalimanı’ndan alınan şehit Çakır'ın cenazesi, buradan karayoluyla İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Çakır için burada helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Saniye, babası Hasan ve 1 yıllık eşi Gülşah Çakır, ayakta durmakta güçlük çekti. Saniye ve Gülşah Çakır, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Afrin şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi

Şehit annesi Saniye Çakır’ın, “Ağlamıyorum annem. Çok güzel kokuyorsun annem. Annem, dert ortağım. Beni her akşam kim arayacak annem? Hakkım sana helal olsun. Benden isteyemediğin helallik var ya, sonuna kadar helal olsun annem. Böyle mi olacaktı annem? Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen. Ne zaman öldü oğlum, hangi saatte öldü? Nasıl can verdi? Annem dedi mi? Annem ne yapacak dedi mi? Canı yandı mı? Nasıl can verdi? Annem ne yapacak dedi mi" diyerek, feryat etti.

Afrin şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi baba ocağında alınan helalliğin ardından İnegöl Organize Sanayi Cami’ne götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı şehidin cenazesi, ikindide toprağa verilecek.

Afrin şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi

 

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