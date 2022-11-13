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Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın Özalkan'ın vasiyeti gerçekleştirildi

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#Zeytin Dalı Harekatı#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Şehit
Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkanın Özalkanın vasiyeti gerçekleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 14:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın adına okul yapılmasıyla ilgili vasiyetini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018'de Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telafer'deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını ve okula da isminin verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Suriye'nin Halep kentindeki Çobanbey kasabasına şehidin isminin verildiği bir okul yapıldı.

Okulun açılışını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Şehidimiz Musa Özalkan'ın hepimize emanet olan vasiyetini gerçekleştirmek için Suriye Çobanbey'deyiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Musa Özalkan Anaokulu ve İlkokulu'nda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkanın Özalkanın vasiyeti gerçekleştirildi


'ÖRNEK OLABİLECEK BİR VASİYET BIRAKMIŞ'

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Bakan Soylu, açılışta yaptığı konuşmada ise şehit Özalkan'ın vasiyetinde bu bölgeye bir okul yapılmasını vasiyet ettiğini hatırlatarak, "Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış.

Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkanın Özalkanın vasiyeti gerçekleştirildi

Allah anne ve babasından razı olsun; memleketimize ve insanlığa böyle düşünen, düşündüğü gibi yaşayan ve vasiyet bırakan bir evlat yetiştirdiler.

Elbette şehadet her birimiz için aslında bir yoldur. O peygamber efendimizin komşusu olmuştur.
Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkanın Özalkanın vasiyeti gerçekleştirildi

Allah'ın izniyle ve şefaatiyle annesine, babasına ve burada bulunan değerli ağabeyine her birimize inşallah oradan şefaatiyle elini uzatacak ve o güzel yerlere komşu etmeyi sağlayacaktır" diye konuştu.
Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkanın Özalkanın vasiyeti gerçekleştirildi

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#Zeytin Dalı Harekatı#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Şehit

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