Afrika’ya açılım politikasından Afrika’yla ortaklığa

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Afrika turu kapsamında dün Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı’ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi uğurladı.

Erdoğan Senegal’in başkenti Dakar’da önce Türkiye-Senegal İş Forumu’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Senegal’e geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm Senegal makamlarına şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Türkiye ile Senegal, aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima yakın olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanıyla 400 milyon ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz, 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Haberin Devamı

TÜRK FİRMALARINDAN BAŞARILI PROJELER

Bu ivmeyi kaybetmeden önümüzdeki dönemde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasının dört köşesinde zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza atıyor. Firmalarımızın, Senegal’de yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk firmaları, Dakar Havalimanı, spor merkezi, uluslararası hal ve TIR projelerini tamamladılar. Dakar Olimpik Stadyumu da 2 yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Bu yapının inşaasında bin Senegalli kardeşimize istihdam sağlamıştır.

BATI AFRİKA’YA AÇILAN İHRACAT KAPISIDIR

Bu veriler Türkiye’nin Senegal’in ekonomisine ve kalkınmasına önemli etkiler sunabileceğinin örneğidir. Senegal’in, bölgesinde ekonomik bir merkez olabileceğini biliyoruz. Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Türk ürünleri, neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete katkıda bulunacaktır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. 8-10 Mart’ta Ankara’da düzenleyeceğimiz 5. Dönem Karma Komisyon Toplantısı’na önem veriyoruz. Ülkelerimiz arasında düzenlenen İş Forumu gibi platformlar işadamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor.

Haberin Devamı

Diplomatik ve insanı temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalara kalkınma projeleri gibi bir çok alanda önemli mesafeler kat ettik. Afrika’ya açılım politikamız 2013’te Afrika ortaklık politikasına bıraktı. Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, projeleri hayata geçiriyoruz.”

SENEGAL’LE ANLAŞMALAR

Erdoğan iş forumundaki programının ardından Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Sall, Cumhuriyet Sarayı’nda görüşmelerin ardından anlaşmalar imzaladı. Erdoğan’ın Afrika turunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yer alıyor.

Haberin Devamı

ÇOK BEREKETLİ BİR TURİZM SEZONU BEKLİYORUZ

ERDOĞAN Türk ekonomisine ilişkin şu mesajları verdi: “Türkiye, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20 ülkelerinin bir üyesidir. Satın alma paritelerine göre dünyanın 13. ülkesiyiz. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 büyütmeyi başardık. Türkiye olarak yüzde 1.8’lik rekor büyüme oranına ulaştık. G20’de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden biri olduk. 225 milyar aşan ihracat hacmiyle tamamladık. Çift haneleri bulacağına inandığımız 2022 büyüme oranlarıyla bu başarıyı çok daha ileriye taşıyacağız. Bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz.”