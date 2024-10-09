Afrikalı çocuklar için çağrı

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Forumda bu yıl erken çocukluk döneminin ele alınmasının son derece kıymetli olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, “Erken çocukluk dönemi, müreffeh yarınların da temelidir” dedi. Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Hızlı artan genç ve dinamik nüfusuyla Afrika kıtası çocuklarının modern zamanın sunduğu imkânlardan geride kalması insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bir gerçek.

ÇOCUĞA YATIRIM BARIŞA ADIM

2050 yılına kadar dünyada yaşayacak 4 kişiden birisinin Afrika kıtasından olacağını istatistikler ortaya koyuyor. Bu açıdan Afrika’nın çocuklarına yapılacak her yatırımın aslında dünyanın ortak geleceğine yapıldığını görebilirsiniz. 0-5 yaş arası 2.39 milyon çocukla bölgenin en genç nüfuslarından birisine sahip olan Burundi’nin bu konuya dikkati çekiyor olması ayrıca kıymetli. Türkiye olarak, bölge ülkelerine yönelik sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların sağlanmasını amaçlayan insani yardım ve projelerimizle sahada aktif var olmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki uluslararası toplum olarak Afrika’nın çocuklarına yaptığımız her yatırım, barış ve huzur dolu geleceğe atılmış önemli birer adım olacaktır.”