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Afrika’dan Türkiye’ye suç ortağı da yakalandı

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#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#El Kaide#Ahmet Baykara
Afrika’dan Türkiye’ye suç ortağı da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın Afrika’da yakaladığı terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’nın (28)  itirafıyla, terörist Y.A. da (29) Adana’da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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Terörist Y.A.’nın da eylemleri Baykara ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykara ve Y.A., zırhlı araçlarla sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. MİT Başkanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’nın Suriye İdlib’de bulunan TSK üs bölgeleri ve TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etmişti.

Afrika’dan Türkiye’ye suç ortağı da yakalandı

TSK’ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı da olan terörist Ahmet Baykara’nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika’ya kaçtığını belirleyen MİT, yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim’de Baykara’yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı.

 

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#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#El Kaide#Ahmet Baykara

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