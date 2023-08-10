Afrika’daki uyanış dünyayı değiştirecek

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Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri kabul eden Kurtulmuş, dünyanın yeniden yapılandığını, bu yapılanmanın Türkiye için önemli fırsatları barındırdığı bir döneme girildiğini belirtti. Kurtulmuş şunları söyledi:

“Yıllarca Türkiye’nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye’nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların zaman zaman eksen kayması tartışması açarak, Türkiye’yi başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Allah’a çok şükür artık zaman gelmiştir. Onun için diyoruz ki biz başkalarının çizdiği eksenlere göre değil, başkalarının bize durmamızı gerektiği yeri söylediği yerde durarak değil Türkiye’nin milli menfaatlerini koruyarak, Türkiye’nin aynı zamanda bütün elindeki imkan ve fırsatları bilerek, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini de ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz.

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KÖKTEN DEĞİŞECEK

En son Afrika kıtasındaki uyanışı temsil eden yeni çıkışların, dünya siyasetine çok kökten değişikliklerin geleceğini gösterdiğinin açık bir işaretini yaşıyoruz. Şu sözü hepimiz hatırlıyoruz: ‘İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır’. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka alacaktır.”