Afrika’daki krize Ankara çözümü

Haberin Devamı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin desteğini istemişti. Mektubun ardından Erdoğan’ın talimatıyla arabuluculuk girişimleri başladı. Bakan Hakan Fidan, Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi ve Etiyopya ile Somali dışişleri bakanlarını 1 Temmuz’da Ankara’da konuk etti.

ANKARA’DA BULUŞTURDU

Ankara’daki buluşmada aylar sonra iki ülkenin dışişleri bakanları, Fidan’ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini gösteren açıklamalar yaptı. Ayrıca, Türkiye’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya gelmeyi taahhüt ettiler.

ETİYOPYA ZİYARETİ

Haberin Devamı

Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi’yi Ankara’da buluşturan Bakan Fidan, ardından 3 Ağustos’ta Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’yı ziyaret etti. Fidan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından da kabul edildi. Somali tarafıyla da üst düzeyde temaslarını sürdüren Fidan, ikinci tur görüşmeleri için diplomasi yürüttü.

İKİNCİ TUR DA ANKARA’DA

Fidan’ın yürüttüğü temaslar sonucunda iki ülke dışişleri bakanının ikinci tur görüşmelerinin 2 Eylül yerine 12 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Dün gece de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Somali’nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye’nin gayretlerine devam edeceğini, ikinci tur görüşmelerde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Etiyopya, denize erişimi olmayan dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi. Eritre’nin 1991’de fiilen Etiyopya’dan ayrılması ve 1993’te de hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, genel itibariyle ekonomik nedenlerle Kızıldeniz’e erişim konusunu gündemde tutmuş, bu amaca dönük olarak Somaliland’la 1 Ocak 2024 tarihinde bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı. Muhtıra, Somaliland’ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.