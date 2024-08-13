Afrika’da barış için Ankara buluşması

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Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için devreye giren Türkiye, iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir kez daha Ankara’da buluşturdu. Türkiye’nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Süreci yürütülüyor. Bu kapsamda iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos’ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu. Ev sahibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün ilk olarak Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü. Bakan Fidan ardından Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Dışişleri’ndeki toplantı dün geç saatlere kadar devam etti.

ERDOĞAN’A MEKTUP: DESTEK VERİN

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin desteğini istemişti. Bu mektubun ardından da Erdoğan’ın talimatıyla arabuluculuk girişimleri başladı. Bu kapsamda Fidan, Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi ve Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanlarını 1 Temmuz’da Ankara’da konuk etti.

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FİDAN ANKARA’DA BULUŞTURDU

Ankara’daki kritik buluşmada aylar sonra iki ülkenin dışişleri bakanları, Fidan’ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini gösteren açıklamalar yaptı. Ayrıca, Türkiye’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya gelmeyi taahhüt ettiler. Türkiye’nin, iki ülke arasındaki krizin çözümü için diyalog kanalı açması uluslararası toplumca takdirle karşılandı.

ETİYOPYA ZİYARETİ

Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi’yi Ankara’da buluşturan Bakan Fidan, ardından 3 Ağustos’ta Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’yı ziyaret etti. Fidan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından da kabul edildi. Somali tarafıyla da en üst düzeyde temaslar yürüten Fidan, iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri için diplomasi yürüttü.

MEKİK DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda iki ülke dışişleri bakanı dün yeniden Ankara’da bir araya geldi. Toplantılar devam ederken diplomatik kaynaklardan “Sayın Bakanımızın koordinasyonunda Türkiye heyeti mekik diplomasisi yapıyor. Taraflarla ayrı ayrı görüşülüyor. Tarafları ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırmaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç” açıklaması geldi.

SAAT 12.00

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Bakan Fidan, saat 12.00’de Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

SAAT 14.20

Bakan Fidan saat 14.20’de Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.

DENİZE ERİŞİM KRİZİ

Etiyopya, denize erişimi olmayan dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi. Eritre’nin 1991’de fiilen Etiyopya’dan ayrılması ve 1993’te de hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, genel itibarıyla ekonomik nedenlerle Kızıldeniz’e erişim konusunu gündemde tutmuş; bu amaca dönük olarak Somaliland’la 1 Ocak 2024 tarihinde bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı. Muhtıra, Somaliland’in tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.