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Afrika’da 6 milyar dolarlık Türk yatırımı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afrika#Ticaret
Afrika’da 6 milyar dolarlık Türk yatırımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Bugün Afrika’da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerinin imzası var. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri de 6 milyar doları aşmış durumda” dedi. Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda özetle şunları söyledi:

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KITA GENELİNDE 1150 PROJE

Afrika’da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, işbirliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz... Afrika’da şahsımıza ve heyetimize gösterilen sıcak ilgi ve samimiyet karşısında bu aziz milletin bir ferdi olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Bugün Afrika’da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerinin imzası var. Türk firmaları, kıta genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150’den fazla projeyi üstlendiler. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri de 6 milyar doları aşmış durumda.

BANKACILIKTA DAHA VİZYONER YAKLAŞIM

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Bölgeyle toplam ticaretimiz 2003 yılındaki 5,4 milyar dolar seviyesinden 2020 sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bu hacmi önce 50 milyar dolara, bilahare de 75 milyar dolara taşımaktır. Elbirliği içinde çalışarak bu hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum.

Öte yandan finans ve bankacılık yönü eksik kalan ticaret ve yatırımın ilişkilerde ivme kaybına yol açması kaçınılmazdır. Gerek Afrika’daki güçlü finans kuruluşlarının gerekse Türk bankacılık sektörünün bu konuda daha vizyoner davranmasını bekliyoruz. Ticaretle beraber karşılıklı yatırım ilişkilerimiz de güçlendikçe, inşallah halklarımız arasındaki kültürel yakınlaşma da hızlanacaktır.”

AFRİKA'YA TURKOVAC GÖNDERECEĞİZ

Erdoğan konuşmasında koronavirüs salgınında Afrika halklarının yalnız bırakıldığını belirterek şöyle dedi: “Salgın sürecinde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken, elimizdeki imkânları Afrikalı kardeşlerimizle de paylaştık. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların Afrika’nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah onay aşamalarından sonra TURKOVAC aşımızın da kullanıma girmesiyle aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Bu anlayışla Türkiye’nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız.”

 

 

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afrika#Ticaret

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