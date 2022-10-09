Afrika’da 168 bin 53 kişiye Türkiye ışık oldu

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İnsani Yardım Vakfı yetkilileri Afrika’da yaptıkları yardımlar sırasında birçok kişinin katarakt nedeniyle sorunlar yaşadığını görünce 2007 yılında Katarakt Ameliyatları Projesi’ne başladı. 2017 yılına kadar 100 bin kişi ameliyat ettirildi.

2017 yılında proje farklı coğrafyalara da yayıldı. 2007’den günümüze 455 bin kişi muayene edildi ve bunlardan 168 bin 53’ü katarakt ameliyatı oldu. Vakıf son olarak Batı Afrika ülkesi Mali’nin Sikasso, Kıyan, Ouelessebougou, Dioila ve Mopti bölgelerinde 400 katarakt hastasının ameliyatlarını üstlendi. Bu ameliyatlarla birlikte Mali’de yapılan toplam katarakt ameliyatı 12 bin 200 kişiye yükseldi.

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MİLYONLAR ‘GÖREMİYOR’

Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan katarakt hastalığı, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. 15 dakika süren kısa bir ameliyatla tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen, maddi imkânsızlıklar ve teknik yetersizlikler nedeniyle milyonlarca insan göremeden hayatlarına devam ediyor.