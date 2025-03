Afrika sıcakları geliyor: Kavrulacağız! ‘Haziran başında görmemiz gereken değerleri bu hafta göreceğiz’ | Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gün gün anlattı

Haberin Devamı

Dünya genelinde iklim değişikliği etkisi her geçen gün daha belirgin hale gelirken, Şubat 2025, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü ay olarak dikkat çekti.



Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, gezegenin ortalama sıcaklığı, 1991-2020 ortalamasından 0,63 derece daha yüksek oldu. Ayrıca, La Nina fenomenine rağmen küresel sıcaklıklar daha yüksek seviyelere ulaşmış durumda.



Bunun etkilerini ise bu ayla birlikte daha belirgin şekilde görmeye başladık. Ülkemizde kışın izleri hızla kaybolurken, İstanbul ve diğer bölgelerde sıcaklıklar artmaya başladı.



Önümüzdeki günlerde Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının ise ülke genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Bu noktada akla gelen ilk soru: Dünya her ay daha da mı ısınıyor?



‘DÜNYA HER AY DAHA DA ISINIYOR DEMEK DOĞRU DEĞİL AMA…’

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Her ay daha fazla ısınıyoruz demek doğru olmasa da genel eğilimde bir sıcaklık artışı söz konusu. Bunun en önemli nedenlerinden biri deniz suyu sıcaklıklarının artıyor olması. El Niño ve La Niña gibi durumlar deniz suyu sıcaklıklarını etkileyerek, dünya genelinde sıcaklıkları artırıyor. Ancak bu artış, dünya genelinde homojen bir şekilde dağılmıyor. Bazı bölgeler çok daha sıcakken, bazı bölgeler daha soğuk kalabiliyor” dedi ve ekledi:

“Örneğin, ülkemiz şubat ayında ortalamaların altında kalmıştı, yani daha soğuktu. Ancak bunun yanı sıra aşırı sıcak olan bölgeler de vardı. Şubat ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, Avrupa’nın batısında çok sıcak bir hava hâkim olmuştu.”







‘AFRİKA’DAN SICAKLAR GELİYOR, HAZİRANDA GÖRMEMİZ GEREKEN SICAKLIĞI BU HAFTA YAŞAYACAĞIZ’



Afrika sıcaklarının yurda giriş yapmaya başladığına dikkat çeken Adil Tek, “Bunun etkilerini geçen hafta gördük. Akdeniz’de sıcaklıklar 25 dereceleri gördü. Şimdi bu sıcak hava dalgası yurdun kuzeyine doğru yayılmaya başladı. Hatta mayıs sonu ve haziran başı görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta göreceğiz” ifadelerini kullandı.





BU HAFTA SICAKLIK KAÇ DERECEYE KADAR ÇIKACAK?

Gün gün hava durumuna dair bilgiler de paylaşan Adil Tek, şu bilgilerin altını çizdi:

Harita: B.U.KRDAE Meteoroloji Lab / 15 Mart'ta yurdun büyük bölümünde sıcaklık pik yapacak

SICAKLIK 15 MART’TA PİK YAPACAK

İSTANBUL’DA BAZI BÖLGELER 25 DERECELERİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Fotoğraf: iStock

11’inden itibaren ülkemizin güneyi ve batısında sıcaklıkların artışıyla birlikte, havalar daha ılıman hale gelmeye başlayacak. Ancak doğu bölgelerimizde özellikle de yüksek kesimlerde, zeminde hâlâ kar kalmaya devam edecek. Bu durum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde soğuk havanın etkisini sürdüreceği anlamına geliyor.Adana ve çevresinde yüksek sıcaklıkları hissetmeye başlayacağız. Bunun yanı sıra, Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde, Marmara’nın güneyinde, özellikle Balıkesir civarında hatta Tekirdağ’da sıcak havanın etkisi belirginleşecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise Samsun ve Ordu gibi iller, bu sıcak hava dalgasından daha fazla etkilenecek.Antalya ve Adana’da sıcaklıklar daha da artmış olacak. Ege’de özellikle de iç kesimlerde sıcaklık değerleri 25 dereceleri göreceğiz.Afrika sıcaklarının 15 Mart’ta pik yapacağının altını çizen Adil Tek,dedi.15 Mart’ta İstanbul’un iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin görüleceğine dikkat çeken Adil Tek,ifadelerini kullandı.