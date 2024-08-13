Afrika sıcakları geliyor! Hava ne zaman mevsim normallerine dönecek? ‘Poyraz bir miktar serinlik sağlayacak ama…’

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İklim bilimciler, küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığının artacağını her fırsatta söylüyor. Bu yıl Avrupa’da ve ülkemizde yaşanan yüksek sıcaklıklar, bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle son bir-iki haftadır yüksek sıcaklık ekstrem düzeyde etkisini gösterirken; bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Megakent İstanbul’da da hava daha nemli olmaya başlarken, poyrazın sert esmesi biraz nefes aldırsa da bugünden itibaren sıcaklığın daha da artması bekleniyor.

*Peki ekstrem sıcaklar ağustos sonuna kadar devam mı edecek?

*Eylül ve ekim aylarında bizi nasıl bir hava bekliyor?

*Bu sonbahar beklenen yağmurlar görülecek mi?

Tüm bu soruları İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.





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MARMARA, EGE VE BATI AKDENİZ KAVRULACAK, DOĞU KARADENİZ YAĞMURA TESLİM OLACAK

Sıcaklığın bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere artacağını söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Afrika kökenli sıcak hava dalgası tüm Avrupa’yı etkisine alırken, bugünden itibaren cuma gününe kadar Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde sıcaklık daha da artacak. Sıcaklık Ege Bölgesi’nde 35 ila 37 derece, Batı Akdeniz’de 38-40 derece, Marmara Bölgesi’nde ise 31-34 derece aralığında olacak” ifadelerini kullandı.

Yağışın Doğu Karadeniz’de görüleceğini belirten Dr. Özdemir, “Doğu Karadeniz Bölgesi cuma gününe kadar yağışlı görünüyor. Uzun süredir Doğu Karadeniz Bölgesi hariç kuraklık riski ile karşı karşıya olan ülkemizin büyük bölümünün, ağustos sonuna kadar yağışsız günler geçirme ihtimali oldukça yüksek” dedi.





‘POYRAZ BİR MİKTAR SERİNLİK SAĞLAYACAK’

Megakent İstanbul’da hava daha nemli olmaya başlarken, beş günlük periyotta poyrazın sert esmesi bekleniyor. Peki poyrazın olması havayı nasıl etkiliyor?

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Poyrazın özellikle Türkiye’nin kıyı bölgelerinde etkili olan bir kuzeydoğulu rüzgâr olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Genellikle soğuk ve kuru havalarla ilişkilendirilen poyraz, yaz aylarında denizden karaya doğru eser ve denizden kara iç bölgelerine soğuk hava taşır. Poyraz, Marmara’nın güneyi ve Ege’nin tamamında etkisini perşembe gününe kadar hissettirecek. Geceleri poyrazın esmesi bir miktar serinlik sağlayacak” dedi.

SONBAHAR AYLARI DA ÇOK SICAK BİR DÖNEME Mİ İŞARET EDİYOR?



Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) sezonluk tahminlerine bakıldığında bu sonbaharın da sıcak geçeceği öngörülüyor. Peki, ‘Kırmızı Gezegen’ serisine son hızla devam mı edeceğiz?

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Bu soruma “Artık sonbahar aylarında eski yıllardaki meteorolojik şartlara uygunluğunu beklemek iyimserlik olur” cevabını veren Dr. Güven Özdemir, şu önemli bilgilerin altını çizdi:

“Maalesef ‘Kırmızı Gezegen’ serisine devam edeceğiz. Bahar ve yaz derken şimdi de sonbahar çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Global olarak hava sıcaklığının her geçen gün yayılarak artması ve sonbahar mevsiminin yağışlarının azlığı kuraklığına neden oluyor. Bu yıl da sonbahar mevsimin ilk ayı olan eylülün yaz aylarına benzer durumda geçmesi ve ekim ayında da yağış azlığının görülmesi olası. Güney Pasifik’te başlama eğilimi gösteren La Nina etkisi de kasım ayından itibaren ülkemizde hava şartlarında değişim neden olabilir. Yani yağışların görülebilir. Özetle kasım ayına kadar sıcaklık devam edecek gibi görünüyor.”







‘SONBAHARDA SICAKLIK MEVSİM NORMALİNİN 2 DERECE ÜSTÜNDE OLACAK’

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“Sıcaklıkların ülke genelinde sonbaharda mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üstünde olacak gibi görünüyor” diyen Dr. Özdemir, “Kuraklık artık alarm veriyor. Su stresi çeken ülke konumundan bu gidişle su kıtlığı çeken ülke durumuna 2030’a kadar düşme ihtimaliz var” dedi.

Avrupa'da ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 1,49 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü geçen ay, Temmuz 2010'dan sonra Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Sıcaklıklar en fazla Güney ve Doğu Avrupa'da ortalamanın üzerinde olurken, Avrupa'nın kuzeybatısında ise ortalamaya yakın veya ortalamanın altında seyretti. Bu yılın geçen yıla göre daha sıcak olmaması için sıcaklığın en az 0,23 santigrat derece düşmesi gerekirken, uzmanlar bu ihtimalin olası olmadığına ve 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olma olasılığının giderek arttığına işaret ediyor.

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