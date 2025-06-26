Afrika sıcağı kavuracak

Haberin Devamı

Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul dahil pek çok il için sıcak hava uyarısı geldi. AKOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “Sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul’un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir. Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler güneş ışınlarının dik geleceği 11.00 ile 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır” ifadelerine yer verildi.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek şunları söyledi:

40 DERECEYE ÇIKACAK

“Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası var. Hafta sonuna kadar sürecek. Öncelikle güney bölgelerimiz etkileniyor. Özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık değerleri 40 derecelere yaklaşıyor. Güneydoğu Anadolu’da da 40 derecelerin üzerine çıkıyor. Antalya’da 39 derecelere kadar çıkacak sıcaklıklar. Ege’de Aydın civarında yine 40 dereceleri, İzmir’de 37-38 dereceleri buluyor. Ankara'da da 35- 36 dereceler görülecek. Bu sıcaklık değerleri gölgedeki sıcaklık değerleri.

Haberin Devamı

YENİ BİR DALGA YOLDA

Güneşe çıktığınızda bu sıcaklık değerlerini biraz daha fazla hissedebilirsiniz veya sirkülasyonun yüksek olmadığı yerlerde, rüzgâr almadığınız yerlerde yer yer bu sıcaklık değerleri 39 derecelere kadar çıkabilir. İstanbul’da nem de var. Nemle bunaltıcılık daha da artıyor. Bu sıcak hava dalgalarının sıklığı önümüzdeki günlerde devam edecek. Pazartesiden sonra bir serinleme olacak. Temmuzun başında, ilk haftasında yine bir sıcak hava dalgası uzun vadeli tahminlerimizde gözüküyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcak hava dalgalarına maruz kalacağız. Geçen yıl ülkemizde sıcaklık rekorları kırıldı. Bu sene de geçen sene kadar olmasa da yine sıcak hava dalgalarına maruz kalacağız.”

GÖZLÜK TAK, ŞEMSİYE AÇ

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle anlattı:

* Saat 10.00 -16.00 saatleri arasında direkt güneş ışınına maruz kalmayın.

* Spor ve egzersiz, yürüyüş gibi faaliyetlerinizi sabah ve akşam saatlerinde yapın.

Haberin Devamı

* Günde 8-10 bardak su tüketin.

* Gölge ve serin yerleri tercih edin.

* Alkol ve aşırı kafein ürünlerinden kaçının.

* Ağır proteinli, yağlı ürünler yemeyin.

* Açık renk elbiseler, şemsiye, güneş gözlüğü, pamuklu elbiseler kullanın.

* Bol sebze tüketin.



SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

“Nem arttığı için vücudun terleme mekanizması, yani soğuma mekanizması vücudu soğutan mekanizma düzgün çalışmıyor. Önce ısı bitkinliği oluşuyor. Daha sonra sıcaklık çarpması meydana geliyor. Isı bitkinliğinde bulantı, bilinç kaybına doğru gitmeye başlıyor. Halsizlik meydana geliyor. Bunun için de önlemler alınmalı.”