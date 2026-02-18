Afrika mesajı: Bölgede çatışma istemiyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Addis Ababa’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN 100’ÜNCÜ YILI

“Değerli kardeşim ve Etiyopya makamlarına sıcak misafirpervelikten dolayı teşekkür ediyorum. Sahraaltı Afrika’daki en eski büyükelçiliğimizin 1926 yılında Addis Ababa’da açılması, bu şehri ilişkilerimizin kalbine yerleştirir. Bu ziyaretimin büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Biraz önce Sayın Başbakan ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde; ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca ele aldık.

EN BÜYÜK İKİNCİ YATIRIMCI ÜLKEYİZ

Potansiyel işbirliklerini nasıl değerlendirmeliyiz? 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız? Görüşmelerimizde bu konuları da ele aldık. Etiyopya’daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200’ü aşkın firmamızın 2.5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20.000 Etiyopyalıya istihdam sağlaması, bizler için bir kıvanç vesilesidir. Türk müteahhitlik firmaları, Etiyopya’da demiryolu ulaşımı başta olmak üzere; fabrika, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi alanlarda 2.6 milyar dolar değerinde 15 proje üstlenmişlerdir. Katlanarak artmasını temenni ediyoruz.

Haberin Devamı

EŞİT ORTAKLIK TEMELİNDE HER DAİM YANLARINDAYIZ

Biliyorsunuz ki Etiyopya, İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer niteliğindedir. Afrika’daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Nejashi köyündeki Necaşi Türbesi ve Camii, kültürel bağlarımız bakımından çok önemlidir. TİKA’nın destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle, Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşatmakla kalmayıp Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını da güçlendirmiş oluyoruz. Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Eşit ortaklık temelinde, bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız.

Haberin Devamı

DÜNYANIN GÖZÜ AFRİKA BOYNUZU’NDA

Sayın Başbakan Abiy Ahmed’i göreve gelmesinden bu yana Etiyopya’nın siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü için yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Tüm dünyanın gözü Afrika Boynuzu’na çevrilmişken, Etiyopya’nın köklü devlet yapısı ve örnek gösterilecek yönetiminin önemi daha da çok hissediliyor. Etiyopya’nın içinde bulunduğu coğrafyada; devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumunun altını bilhassa çizmek istiyorum.

İSRAİL’İN SOMALİLAND KARARININ FAYDASI YOK

Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölge sorunlarına yine bölge ülkeleri tarafından çözüm geliştirilmesi gerektiğine ve Afrika Boynuzu’nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesine inanıyoruz. Bu minvalde, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ne Somaliland’a ne de Afrika Boynuzu’na bir faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.

Haberin Devamı

Bu vesileyle, yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğumuzda yürüttüğümüz Ankara Süreci’ndeki yapıcı tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum. ”

BAŞBAKAN AHMED: GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

- Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ahmed, “Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü işbirliğini pekiştirdi” ifadelerini kullandı. Ahmed, iki ülke arasında stratejik işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Haberin Devamı

ENERJİ VE SU ANLAŞMALARI

- Ulusal Saray’daki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Törende, “9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı”na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

“Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

Haberin Devamı

ERDOĞAN’DAN ETİYOPYA ZİYARETİ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gitti. Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı’nda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından törenle karşılandı. Törende çocuklar da iki ülkenin bayraklarıyla yerlerini aldı. Erdoğan, ilk olarak Etiyopya’nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı’nı ziyaret etti, ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra anlaşmalara imza atıldı ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Erdoğan’a akşam yemeği öncesinde çocuklar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, yemeğin ardından Etiyopya'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğanı havalimanında, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed uğurladı.