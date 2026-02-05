‘Afrika Boynuzu’na Türk koruması

Haberin Devamı

Somali, uzun süredir korsanlık, düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile terör tehdidiyle mücadele ediyor. El Kaide’nin Doğu Afrika kolu olan terör örgütü Eş-Şebab, merkezi hükümet için en büyük güvenlik tehdidi olmayı sürdürüyor. Somaliland ve Puntland yönetimlerinin merkezi hükümetten bağımsız hareket etme girişimleri, Etiyopya ile yaşanan liman ve egemenlik tartışmaları ile Afrika Boynuzu’nda artan dış aktör rekabeti, ülkedeki kırılganlığı derinleştiriyor.

TÜRKİYE’NİN VARLIĞI

Türkiye-Somali ilişkilerinde dönüm noktası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında Somali’ye ziyareti oldu. Uluslararası toplumun Somali’den büyük ölçüde çekildiği bir dönemde yapılan bu ziyaret, Türkiye’yi sahaya inen ilk ve en etkin aktörlerden biri haline getirdi. Türkiye, bugün Somali’de yurtdışındaki en büyük Türk askeri eğitim üssü olan TURKSOM’a sahip. TURKSOM aracılığıyla binlerce Somali askeri eğitildi. Ankara, Somali-Etiyopya arasında yaşanan liman ve egemenlik krizinde arabulucu rolü üstlenerek sıcak çatışmayı diplomasiyle önledi. Türkiye’nin Somali’ye destekleri arasında İHA/SİHA, taarruz helikopterleri, Somali donanmasına yönelik hava unsurları ile istihbarat, keşif ve gözetleme desteği bulunduğu değerlendiriliyor. Son olarak Türkiye’nin bölgede caydırıcılığı artırmak amacıyla Somali’ye 3 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdığı da uluslararası medyaya yansıdı. Bu adım, Ankara’nın Somali politikasında askeri boyutun daha da güçlendirildiği şeklinde değerlendiriliyor.



