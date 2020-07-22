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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

'Afra' ve 'Roket', kaçakçılara geçit vermedi

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'Afra' ve 'Roket', kaçakçılara geçit vermedi
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ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda silah, mühimmat ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda eğitimli bomba köpeği 'Afra' ve narkotik köpeği 'Roket' de yer aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik bomba köpeği 'Afra' ve narkotik köpeği 'Roket'le yaptıkları operasyonda Biga ilçe merkezinde silah satışı yapan M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 tabanca, 3 adet 9 mm tabanca mermisi, 2 bin 700 TL nakit para ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda M.Ç. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ç'nin 2 ev ile iş yerinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki A.Ç. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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