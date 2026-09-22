Afra Saraçoğlu gözaltına alındı

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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme’ suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alınmış, aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, rapçi Sefo’nun bulunduğu 10 kişi ifade işlemleri sonrası Adli Tıp Kurumu’na kurumuna sevk edilmiş, burada saç, kan ve idrar örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen mücevher markası sahibi Sayat Zurnacı ve müzik yapımcısı Aytaç Kart ise tutuklanmış, oyuncu Nilperi Şahinkaya, eski milli futbolcu Hasan Şaş ve Muhammet Kahyaoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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ADLİ TIP’TA ÖRNEK VERECEK

Afra Saraçoğlu dün Fransa’dan Türkiye’ye döndü. Havalimanında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Saraçoğlu’nun ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na biyolojik örnek vermek üzere sevk edileceği öğrenildi.

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