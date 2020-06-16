Aforizma ne demek? Aforizma nedir? Aforizma TDK kelime anlamı

Hem Fransızca hem de Yunanca kökenli olarak öne çıkan Aforizma kelimesi TDK açısından, ‘özdeyiş’ ya da ‘özlü söz’ şeklinde ifade edilmektedir. Detaylı açıklamak gerekirse kim tarafından söylendiği bilinen kısa ve özlü sözler olarak dile getirmek mümkün.

Aforizma Ne Demek?

Gündelik yaşamda düşünceleri kuvvetlendirmek ve daha inandırıcı hale getirmek için Aforizma kelimesi çok fazla değerlendirilmektedir. Kısaca Türk dil kurumu açısından anlamı, ‘özlü söz’ şeklinde karşılık buluyor. Bazen tek bir cümleden bazen ise birden fazla cümleden meydana gelen özlü sözler şeklinde ifade etmek mümkün. Önemli bir duygu ve düşünceyi ya da görüşleri kısa ve özlü şekilde anlatan bir sözcüktür.

Aforizma Nedir?

Kökeni Eski Yunancaya kadar dayanan Aforizma kelimesi, Türkçeye Fransızca üzerinden girmiş bir sözcüktür. TDK için bu kelimenin Türkçedeki karşılığı, ‘özlü söz ya da özdeyiş’ biçiminde anlatılıyor. Herhangi bir duygu ya da düşünceyi daha etkin hale getirebilmek için kullanılan sözcükler ya da cümleler topluluğudur. Aynı zamanda bir görüş veya ilke ile beraber kararın kısa ve kesin biçimde net olarak anlatılmasını olanak veren bir kelimedir. Bu doğrultuda birçok farklı yerde amaca uygun şekilde cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.