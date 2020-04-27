Afitap Ne Demek? Afitap Nedir? Afitap Tdk Kelime Anlamı

Afitap, son yıllarda yeni doğan kız bebeklere de isim olarak veriliyor. Bu ismi taşıyan kişilerin planlı hareket etmeyi seven, düzenli ve titiz insanlar oldukları, ileriyi görebilmekten hoşlandıkları, sürprizleri ise sevmedikleri, amaçlarına genel olarak ulaştıkları gözlemlenmiştir. Farsça kökenli bir sözcük olarak dilimize yerleşmiş vaziyette. Çoğunlukla afitap sözcüğünün " çok güzel, güzel yüz " anlamına geldiği biliniyor.

Afitap Ne Demek?

Afitap kelimesi,

- Güneş

- Çok güzel

- Parlak yüzlü kadın

- Güzel yüz

- Güneş ışığı

- Güneş aydınlığı

- Şarap

anlamlarını taşıyor. Bazı dillerde afitap kelimesi afitab şeklinde yazılmaktadır. Afitab kelimesinin anlamları incelendiğinde ise ;

- Çok güzel

- Dilber

- Parlak yüz

- Güneş, gün ışığı

anlamlarını ifade ettiği dolayısı ile afitap ile afitab arasında anlam değil sadece yazılış farklılığı olduğu göze çarpmaktadır. Yazılışlarındaki farklılıkta dillere özgü söyleyiş ve yazımlardan kaynaklı ufak farklardır.

Afitap Nedir?

Afitap kelimesinin çeşitli sözlüklerde yer alan anlamı; Güneş, çok güzel, parlak yüzlü kadın ve güler yüz anlamları ile karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise kelime olarak yer almamaktadır.