Afitap ablamızı uğurladık





İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunu olan Afitap Pusat, yaklaşık yarım asırdır Hürriyet’te patronlara, yöneticilere asistanlık yaptı. Hürriyet’in eski patronu Erol Simavi’nin, sonrasında gazetenin başına geçen oğlu Sedat Simavi’nin asistanlığını yapan Afitap Pusat, gazetenin satılmasından sonra Aydın Doğan’ın yanında çalıştı. O dönem kurulan Doğan Medya Grubu (DMG) Yayın Konseyi Genel Sekreterliği’ni yürüten Afitap Pusat, son olarak yazarımız Ertuğrul Özkök’ün asistanıydı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Kadıköy Medicana Hastanesi’nde tedavi gören Afitap Pusat, geçen cumartesi günü sabah hayatını kaybetti. Afitap Pusat’ın cenazesi, dün öğle saatlerinde Karacaahmet Şakirin Camisi’ne getirildi. Pusat’ın hayat arkadaşı Gökalp Eren taziyeleri kabul ederken, cenazeye, yakınları, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ile Hürriyet gazetesinden çalışma arkadaşları Ertuğ Karakullukçu, Erkan Göksel, Neyyire Özkan, İhsan Yılmaz, Nebahat Ercan, İlyas Kopuz, Sevim Güveli, Şahver Cebeci, Meral Gümrükçü, Reyhan Yalçınkaya, Neşe Berberoğlu katıldı. Afitap Pusat’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gökalp Eren, “Hayat böyle. Çok üzgünüm. Ben kendisiyle 55 yıldır tanışıyorum. 35 yıldır da beraberiz. Yalnızlık artık, derin bir yalnızlık, başka bir şey yok” dedi.