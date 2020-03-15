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İSTANBUL
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Afitap Ablamızı kaybettik

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Afitap Ablamızı kaybettik
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Hürriyet gazetesi, emektarlarından birini kaybetti. Yaklaşık yarım asırdır Hürriyet’te çalışan Afitap Ablamız yaşama veda etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Afitap Pusat (72) dün sabah hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunu olan Afitap Abla, yaklaşık yarım asırdır Hürriyet’te patronlara, yöneticilere asistanlık yaptı. Hürriyet’in eski patronu Erol Simavi’nin, sonrasında gazetenin başına geçen oğlu Sedat Simavi’nin asistanlığını yapan Afitap Pusat, gazetenin satılmasından sonra Aydın Doğan’ın yanında çalıştı. O dönem kurulan Doğan Medya Grubu (DMG) Yayın Konseyi Genel Sekreterliği’ni yürüten Afitap Pusat, son olarak yazarımız Ertuğrul Özkök’ün asistanıydı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Medicana Kadıköy Hastanesi’nde tedavi gören Afitap Pusat, dün sabah yaşama veda etti. Pusat’ın cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camisi’nden öğle namazının ardından kaldırılacak, Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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