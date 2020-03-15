Afitap Ablamızı kaybettik

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunu olan Afitap Abla, yaklaşık yarım asırdır Hürriyet’te patronlara, yöneticilere asistanlık yaptı. Hürriyet’in eski patronu Erol Simavi’nin, sonrasında gazetenin başına geçen oğlu Sedat Simavi’nin asistanlığını yapan Afitap Pusat, gazetenin satılmasından sonra Aydın Doğan’ın yanında çalıştı. O dönem kurulan Doğan Medya Grubu (DMG) Yayın Konseyi Genel Sekreterliği’ni yürüten Afitap Pusat, son olarak yazarımız Ertuğrul Özkök’ün asistanıydı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Medicana Kadıköy Hastanesi’nde tedavi gören Afitap Pusat, dün sabah yaşama veda etti. Pusat’ın cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camisi’nden öğle namazının ardından kaldırılacak, Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.