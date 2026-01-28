Afiş yaptırıp kent merkezindeki viyadüğe astı! Görenler şaşkınlık yaşadı

Haberin Devamı

Kentte kimliği belirsiz kişi, yaptığı iş karşılığında parasını alamadığı belirtip, 3 kişinin kendisini dolandırdığını öne sürdü. Bu kişi, daha sonra hazırlattığı 'Dikkat bu adam dolandırıcı' yazılı afişi, gece saatlerinde Tanjant yolundaki viyadük demirlerine astı.

Sabah saatlerinde viyadükte asılı afişi gören yaya ve sürücüler, şaşkınlık yaşadı.