Afiş yaptırıp kent merkezindeki viyadüğe astı! Görenler şaşkınlık yaşadı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 14:21

Trabzon'da kimliği belirsiz kişi, iş yaptığı şahısların kendisini dolandırıldığını iddia edip, söz konusu kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarını afişe bastırarak, kent merkezindeki viyadüğe astı.

Kentte kimliği belirsiz kişi, yaptığı iş karşılığında parasını alamadığı belirtip, 3 kişinin kendisini dolandırdığını öne sürdü. Bu kişi, daha sonra hazırlattığı 'Dikkat bu adam dolandırıcı' yazılı afişi, gece saatlerinde Tanjant yolundaki viyadük demirlerine astı.

Sabah saatlerinde viyadükte asılı afişi gören yaya ve sürücüler, şaşkınlık yaşadı.

Üzerinde dolandırdığını iddia ettiği kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarının yanı sıra WhatsApp konuşmalarının da yer aldığı ‘Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar’ yazılı afiş, polis ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

