Afili Ne Demek? Afili Nedir? Afili Tdk Kelime Anlamı

Afili kelimesi Türkçede yaygın kullanılan ve popüler sözcüklerden biridir. Ancak aynı zamanda anlamını pek bilmeyen insanlar da bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu sözlüğü adına, ‘gösterişli, hoş ve çalımlı’ anlamlarını sunuyor.

Afili Ne Demek?

Afili kelimesi özellikle genelde bireysel olarak insanlar adına kullanılır. Bu doğrultuda TDK üzerinden ele alındığı zaman farklı anlamlara geldiğini dile getirmek mümkün.

- Gösterişli ve çalımlı, hoş,

- Külhanbeylere ve kabadayılara yakışır bir biçimde,

‘’Topa gerçekten afili bir tekme savurdu.’’

Afili Nedir?

Afili kelimesi genelde gösterişli ve hoş ile çalımlı anlamları üzerinden ele alınır. Özellikle bu tür bir tavır takılmış ve karakteri olan kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda eski dönemlerde külhanbeyleri ve kabadayılar içinde onlara yakışır şekilde ifade edilmektedir.

‘’ Kemal, Afili bir tavırla bıyığını çekiştiriyordu.’’

Bu şekilde farklı anlamlar ile beraber Afili kelimesini cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Özellikle edebi eserlerde ve şiirlerde karşı karşıya kaldığımızda, anlamı üzerinden konuyu daha iyi idrak etmeniz mümkün. Afili kelimesi için diğer bir deyişle kibar bir argo sözcüğü olduğunu söylemek gerekir. Özellikle eski zamanlarda daha yaygın olan bir kelime olarak öne çıkıyor.