Afganlar her yerde

Gaziantep’te Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bagaj kısmında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Sıcaktan bitkin halde bulunan ve Batman’dan Aksaray’a gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki göçmenlerin yapılan üst aramasında sahte kimlik çıktı. İsmi henüz öğrenilemeyen şoföre göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken kaçak göçmenler ise Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



YÜRÜYEREK GELDİLER

Van’ın Muradiye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında Karahan Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen bir grup fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyruklu kişiyi yakaladı. Ekipler aynı mahallede şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside de 10 Afganistan uyruklu göçmeni daha yakaladı. Yakalanan 25 kaçak göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi. Öte yandan ilçede yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan E.K., E.A, K.D.K., M.A., S.K. ve E.İ. ise Muradiye’de çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.



8 ÇOCUKLA KENT MERKEZİNDE

m Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent genelinde, şehirlerarası otobüs terminali ve sanayi sitesi civarında yapılan kontrollerde, 8’i çocuk 27 Afganistan uyruklu kişi yakalandı. İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek.



AFGAN ÇOBANLARIN KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ

KONYA’nın Yunak ilçesi Yığar Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında Abdil D.’ye ait hayvanlara çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ayberk (40), aynı mahallede Halil H.U.’ya ait hayvanları otlatan vatandaşı Osman G. (40) ile tartıştı. Çıkan tartışma büyüyünce Osman G., Ayberk´i darbetti. Bunun üzerine Ayberk, patronuna ait ruhsatsız av tüfeğiyle Osman G.´ye ateş etti. Yaralanan Osman G., mahalleli tarafından kaldırıldığı hastanede öldü. Ayberk gözaltında.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara