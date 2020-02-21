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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı

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Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı
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VAN'ın Gevaş ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen Afganistan uyruklu 1 yolcunun üst araması yapıldı. Yolcunun üzerindeki montun astarı ile başındaki berenin içine gizlenmiş 3 kilogram esrar bulundu. Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.

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