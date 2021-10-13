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Afganistan’dan göç uyarısı! Avrupa’yı da etkiler

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afganistan#GÖÇ
Afganistan’dan göç uyarısı Avrupa’yı da etkiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır” dedi. Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne videokonferansla katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

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KAPSAYICI BİR YÖNETİM

Afganistan’da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor. Afganistan’da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması, sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban’ı, kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.

SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ

Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ediyor. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle, Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insani yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimiz yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

TERÖR TEHDİDİ SÜRÜYOR

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Kabil Havaalanı’nda 26 Ağustos’ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında, ayrıca son günlerde Kabil’de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.

ÇALIŞMA GRUBU KURALIM

Afganistan’daki gelişmelerin göç akını riskini arttırdığı da malumunuzdur. Hali hazırda 3.6 milyonu Suriye’den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20’nin, küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna, sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun da başkanlığına talibiz. Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza da inanıyorum.

BEKLENENİ VEREMEDİLER

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Bu arada özellikle şunu da ifade etmem gerekiyor; hali hazırda Türkiye’de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100’dür. Geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Afganistan’da bu desteğimiz devam etmektedir. Özellikle İtalya Başbakanı’nın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi, geçici hükümet bekleneni henüz veremedi. İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan’ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Yerel altyapının, üstyapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu.”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afganistan#GÖÇ