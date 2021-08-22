MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfganistan'da Taliban'dan kaçtı! Sözleri kan dondurdu
GeriGündem Afganistan'da Taliban'dan kaçtı! Sözleri kan dondurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban'dan kaçtı! Sözleri kan dondurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan'da Taliban'dan kaçtı! Sözleri kan dondurdu

Türkiye'ye kaçan Afganistanlı Firuze Eşrefi, asker olan eşi, 2 çocuğu ve kayınvalidesiyle geldiklerini belirterek, "Taliban iki çocuğumu öldürdü. Ülkemize dönmek istemiyoruz" şeklinde konuştu. Fehim Musevi ise Afganistan'da, ABD ve Türkiye'nin şoförlüğünü yaptığını, ismi kara listede olduğu için Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye geldiğini anlattı.

21
  • Afganistanda Talibandan kaçtı Taliban iki çocuğumu öldürdü
  • Afganistanda Talibandan kaçtı Taliban iki çocuğumu öldürdü
  • Afganistanda Talibandan kaçtı Taliban iki çocuğumu öldürdü
  • Afganistanda Talibandan kaçtı Taliban iki çocuğumu öldürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Afganistan'daki iç karışıklardan kaçıp, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan, İran sınır hattıyla merkezde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ve polis tarafından yakalanıp işlemleri için ilk olarak Öz Kabul Merkezi'ne gönderiliyor. Burada üst aramaları ve parmak izleri alınıp, sağlık taramasından geçirilen göçmenler, 48 saat sonra Van'ın Edremit ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor. Burada 5 ayla bir yıl arasında kalan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, her türlü sağlık, barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Aileleriyle gelen çocuklar ise oyun odasında oynuyor. Göçmenlerden bazılarının çizdiği portre ve manzara resimleri de ilgi topluyor.

'ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜLER'

Geri Gönderme Merkezi'nde kalan ve işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu 41 göçmen ülkelerine gitmeleri için İstanbul'a gönderildi. Asker olan eşi, 2 çocuğu ve kayınvalidesiyle kaçan Afganistanlı Firuze Eşrefi, Taliban'ın 22 ve 23 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

Afgan hakimden korkunç iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
Afgan hakimden korkunç iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Eşrefi, "Biz iki aydır yoldaydık. Taliban'dan kaçtık. Ben, asker eşim, 2 çocuğum ve kayınvalidem çok zorlu bir yolculuk yaptık. Çok sıkıntılar yaşadık. Taliban benim iki çocuğumu öldürdü. Bir daha ülkemize dönmek istemiyoruz, Türkiye'de kalmak istiyoruz" dedi.

Afganistanda milyonların son umudu... Harekete geçtiler
Afganistan'da milyonların son umudu... Harekete geçtiler

Fehim Musevi ise Afganistan'da, ABD ve Türkiye'nin şoförlüğünü yaptığını, ismi kara listede olduğu için Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye geldiğini anlattı.

BBC sunucusu Taliban gerçeklerini anlattı
BBC sunucusu Taliban gerçeklerini anlattı

MUHABİRLERE İHA VE SİHA BİLGİLENDİRMESİ

Öte yandan Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenleri görüntülendikten sonra Van'a gelen ulusal ve uluslararası gazete, haber ajansı ve televizyon muhabirleri, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndaki İHA ve SİHA merkezini de gezip bilgilendirildi.Afganistanda Talibandan kaçtı Sözleri kan dondurdu

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi