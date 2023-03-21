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Son dakika haberi: Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem oldu

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#Afganistan#Hindukuş#Deprem
Son dakika haberi: Afganistanda 6.5 büyüklüğünde deprem oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 20:15

Afganistan'ın Hindukuş bölgesi merkezli 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hindistan ve Pakistan'da da hissedildi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde yer alan Jurm’un 40 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 188 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin Afganistan’ın dışında Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildiği belirtildi. Pakistan’ın başkenti İslamabad, Lahor ve birçok kentinde hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Pakistan’da çok sayıda kişi kendini sokağa attı.

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. 

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#Afganistan#Hindukuş#Deprem

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