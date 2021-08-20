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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

'Afganistan'a gitmek istiyoruz ancak polis izin vermiyor' demişlerdi! Yakalandılar

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'Afganistan'a gitmek istiyoruz ancak polis izin vermiyor' demişlerdi! Yakalandılar

Zeytinburnu'nda sosyal medya hesaplarında “Afganistan'a gitmek istiyoruz ancak polis izin vermiyor" başlıklı videoların paylaşılmasının ardından polis açıklamayı yapan Afganistan uyruklu kişiyle birlikte 4 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda “Afganistan'a gitmek istiyoruz ancak polis izin vermiyor" şeklinde açıklama yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştığı ve ülkesine gidip orada savaşmak istediği yönünde açıklama yapan Afganistan uyruklu H.R.(20), H.M.(19), M.A.(18) ve F.T.(52) isimli kişiler ekiplerce yakalandı.

Bir apartmanda 115 göçmen yakalandı
Bir apartmanda 115 göçmen yakalandı

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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