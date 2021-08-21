Afganistan’a dönmek istiyorlardı, gidiyorlar

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda bir araya gelen bir grup Afgan, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkelerine dönerek savaşmak istediklerini ancak buna polisin engel olduğunu belirten bir video çekti. Görüntüde konuşan kişi, “Polis bizi engelliyor. Biz memleketimize gitmek istiyoruz. Memleketimizde yaşayıp orada ölmek istiyoruz. Türkiye’de yaşamak istemiyoruz” diyerek 5 bin Afgan’ın da ülkesine dönmek istediğini öne sürdü. Çekilen videonun sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, videoda konuşan kişi olduğu belirlenen Afganistanlı H.R. (20) ile H.M. (19), M.A. (18) ve F.T.’yi (52) gözaltına alındı. 4 Afgan, sınır dışı işlemlerin için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. H.R.’nin oturma izni de İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi.

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