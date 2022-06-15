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Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

#Iğdır#Afgan#Kaçak Göçmen

Türkiye'nin farklı illerinde yakalanan Afganistan uyruklu 272 göçmen, Iğdır’dan 2 charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

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Iğdır ve farklı illerde güvenlik güçlerince yakalanıp işlemlerinin ardından Iğdır Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilen Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, otobüslere bindirilerek Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Göçmenler, Afganistan Ariana Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan yapılan 2 charter seferle 272 Afganistan uyruklu yabancı daha sınır dışı edildi. 10 gün içerisinde Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce bin 340 Afganistan uyruklu yabancı ülkelerine gönderildi. Böylece sene başından itibaren Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde 16 charter seferi gerçekleştirilerek 2 bin 900 düzensiz göçmenin ülkemizden çıkışı sağlanmış oldu. Ülkemizin bu sene toplam sınır dışı sayısı ise 38.257 olarak kayıtlara geçti. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 14 bin 737'si 83 adet charter seferle 7 bin 28'i tarifeli olmak üzere toplam 21 bin 765 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi" denildi.

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#Iğdır#Afgan#Kaçak Göçmen

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