Afganistan mesajı: İstikrar için her çabayı göstereceğiz

PAKİSTAN KRİTİK BİR ROL ÜSTLENMEKTEDİR

“Pakistan ile savunma sanayii alanındaki ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız. Pakistan ile aramızdaki güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayimizdeki iş birliğimizin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz. Bu konuda hepimize yardımcı olacak bir yol haritasını, Pakistan ile Şubat 2020’de İslamabad’da imzaladık. Kurullarımız bu eylem planının hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yılı ikili ticaret hacmimizde düşüş yaşamamış olmamız da bir kazanımdır. Pakistan 2 milyar nüfusuyla önemli bir bölge olan Güney Asya’da barışın tesisi ve refahın arttırılması çabalarında kritik bir rol üstlenmektedir. Bölgenin yüzleştiği sorunlara bulunacak çözümler ancak Pakistan’ın desteğiyle hayata geçirilebilir. Bu çerçevede son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan’a barışı istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan’a hayati görevler düşüyor. Giderek artan istikrarsızlığını, Afganistan’da yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz.

AFGAN GÖÇMEN KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Türkiye olarak, İran üzerinden gerçekleşen bir Afgan göçmen kriziyle karşı karşıyayız. Bölgenin ve elbette en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bunun için de Pakistan ile iş birliğimizi arttırarak sürdürmemiz gerekmekte. Elimizdeki tüm imkânları bu doğrultuda seferber etmekte kararlıyız. Pakistan’ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz.”

AMBARGOLAR BİZİ YILDIRAMADI

“Karakol gemilerimiz 21 gün boyunca denizde kesintisiz görev icra edebilecek. Karakol gemilerimizin ilkini inşallah 2023 Mayıs’ta Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Böylece Türkiye kara ve hava unsurlarının yanı sıra denizde de hem üretim, hem operasyon gücünü sürekli arttırmaktadır. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. İstiklal harbimizin ardından 1974’e kadar olan bu dönemi bir kenara bırakıyorum. Sadece son 47 yılda yaşadığımız hadiselerin her biri bizi böyle güçlü bir yapıya sahip olmaya mecbur bırakmıştır. Ülkenin yönetimini üstlendiğimiz 19 yıl boyunca savunma sanayimizin her projesiyle, her yatırımıyla, her sıkıntısının çözümüyle bizzat ilgilendik. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekâtlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık gizli ambargoları biz biliyoruz. Ama bunların hiçbiri bizi yıldıramadı. Sonuçta savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80’lerden yüzde 20’lerin altına çektik.”









PAKİSTANLI KONUKLA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1’inci Gemisi Babur’un denize indiriliş ve açık deniz Karakol Gemisi Projesi 1’inci gemisi Akhisar’ın ilk sac kesim töreninin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi. Erdoğan, Alvi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Alvi ile eşi Samina Alvi birlikte objektiflerin karşısına çıktı. Samina Alvi Emine Erdoğan’a kitap hediye etti.

