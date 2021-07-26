Şimdi de Afgan seline tutulduk. Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgili halkım ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir. Bu konuyu kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz.”

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