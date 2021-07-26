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ANKARA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Afgan seline tutulduk

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Afgan seline tutulduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Türkiye’ye sığınmacı akınını eleştirdi: “Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir.

Şimdi de Afgan seline tutulduk. Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgili halkım ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir. Bu konuyu kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz.”

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