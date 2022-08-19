Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Afgan kaçak, üzerinde zabıta kıyafetiyle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Afgan Kaçak
Afgan kaçak, üzerinde zabıta kıyafetiyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 12:29

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde zabıta üniforması bulunan Afganistan uyruklu S.M., gerçek zabıtalar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yurda kaçak olarak girdiği belirlenen S.M.’nın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Tarsus’ta bir esnaf, Ulu Cami yakınındaki parkta yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü üzerinde zabıta üniforması olan kişiyi görüp Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler, şüphelinin Afganistan uyruklu S.M. olduğunu tespit etti.

S.M., Tarsus Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20’li yaşlardaki S.M.'nin üzerinden cep telefonu ve çok sayıda SIM kartı bulundu. Şüphelinin üzerindeki resmi üniformaya da el konuldu.

S.M. hakkında adli ve idari işlemler yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Tarsus#Afgan Kaçak

BAKMADAN GEÇME!

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi
Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç

BAKMADAN GEÇME!

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi
Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç