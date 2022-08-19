Afgan kaçak, üzerinde zabıta kıyafetiyle yakalandı

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Tarsus’ta bir esnaf, Ulu Cami yakınındaki parkta yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü üzerinde zabıta üniforması olan kişiyi görüp Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler, şüphelinin Afganistan uyruklu S.M. olduğunu tespit etti.

S.M., Tarsus Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20’li yaşlardaki S.M.'nin üzerinden cep telefonu ve çok sayıda SIM kartı bulundu. Şüphelinin üzerindeki resmi üniformaya da el konuldu.

S.M. hakkında adli ve idari işlemler yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.