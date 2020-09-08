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Taylan ERGÜN / İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Afgan işçilere dehşeti yaşatan şüphelilerden biri yakalandı

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Afgan işçilere dehşeti yaşatan şüphelilerden biri yakalandı
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ARNAVUTKÖY'de Afgan uyruklu işçilerin kaldığı konteyner eve silahlı baskın yapan kişiler, 2 Afganı yaralayarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan işçinin yardımına komşuları koştu. Yaralı Afgan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri yakalanarak adliyeye sevkedildi.

Olay, dün gece saat 23:30'da Arnavutköy Sündüs Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre çalıştıkları fabrikanın yanındaki konteynerde kalan Afgan uyruklu 4 işçi, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Konteynere giren eli silahlı 3 kişi, önce Afgan uyruklu kişilerin cep telefonu ve paralarını istedi. Karşı koyan Afgan işçiler daha sonra 3 kişinin saldırısına uğradı. Elindeki sopa ve silah kabzasıyla Afgan işçilere saldıran 3 kişi daha sonra Veli Muhammed isimli Afganı karnından vurarak yaraladı. Ateşledikleri silahla Veli Muhammed'i vuran, 1 işçiyi de silah kabzasıyla yaralayan kişiler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silahla vurularak yaralanan işçinin yardımına silah sesini duyarak gelen komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Afgan işçilerin kaldığı konteynere gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı Afganların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis şüphelilerden birini kısa sürede yakaladı.

Afganlıları yaralayanlardan Muhammet K.'nin hırsızlık amacıyla konteynere girdiklerini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevkedildi.

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