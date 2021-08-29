‘Afgan halkı geçmişteki zorlukları yaşamasın diye’

Türkiye’nin Balkanlar’daki rolünü anlatan Çelik, “Türkiye’nin, Balkanlar’da barışın koruyucusu olduğu net bir şekilde gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bosna Hersek’teydi. Başçarşı’da nasıl karşılandığını hep birlikte gördük” dedi.

DEMOKRATİK SEÇİM GÖZÜKMÜYOR

Çelik, Afganistan üzerine de, “Orada tabii ki demokratik seçim gözükmüyor. Taliban ile görüşeceğiz. Afgan halkı geçmişte yaşadığı zorlukları yaşamasın diye. Kadın haklarına saygı mesajlarımızı söylüyoruz” dedi.

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