‘Afgan halkı geçmişteki zorlukları yaşamasın diye’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve yöneticilerin katılımıyla partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Bosna Hersek’teki resmi temaslarının önemine işaret etti.
Türkiye’nin Balkanlar’daki rolünü anlatan Çelik, “Türkiye’nin, Balkanlar’da barışın koruyucusu olduğu net bir şekilde gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bosna Hersek’teydi. Başçarşı’da nasıl karşılandığını hep birlikte gördük” dedi.
DEMOKRATİK SEÇİM GÖZÜKMÜYOR
Çelik, Afganistan üzerine de, “Orada tabii ki demokratik seçim gözükmüyor. Taliban ile görüşeceğiz. Afgan halkı geçmişte yaşadığı zorlukları yaşamasın diye. Kadın haklarına saygı mesajlarımızı söylüyoruz” dedi.