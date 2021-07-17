MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfgan göçüne komandolu önlem: 20 bin asker pusuda
GeriGündem Afgan göçüne komandolu önlem: 20 bin asker pusuda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Afgan göçüne komandolu önlem: 20 bin asker pusuda

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Afgan göçüne komandolu önlem: 20 bin asker pusuda

Taliban’dan kaçan Afganların olası göçüne karşı Türkiye-İran sınır hattı 20 bin personelle ‘ablukaya’ alındı. 7/24 İHA’larla gözetlenen sınır boyunda komandolar, pusu faaliyetleriyle her türlü kaçak geçişi anında önlüyor. Adeta kuş uçurtulmayan İran sınırında, bu yılın ilk 6 ayında 51 bin 122 kişinin yasadışı geçişi engellendi.

Türkiye, Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi nedeniyle olası yoğun göçe karşı doğu bölgelerindeki sınır hatlarında çok sıkı güvenlik önlemleri almaya başladı. Özellikle Türkiye-İran sınır hattında önlemlerin arttırıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran sınır hattı modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ve insansız hava araçları (İHA) ile 24 saat aralıksız gözlenerek, adeta kuş uçurtulmuyor.

Afgan göçüne komandolu önlem: 20 bin asker pusuda

150 KARAKOL, 20 BİN PERSONEL

Sözkonusu sınır hattında 20’ye yakın hudut taburu görev alırken, hudut birliklerine komando takviyeleri yapıldı. 150’ye yakın hudut karakolunda, komandolarla birlikte sınır hattının güvenliği için görev yapan personel sayısı 20 bini buldu. Sınır hattında 7/24 devriye gezilirken, sıklıkla pusu faaliyetleri yapılıyor.

Güvenlik kaynaklarından Afgan göçmen açıklaması
Güvenlik kaynaklarından 'Afgan göçmen' açıklaması

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

“Afganistan’dan gelenlerin sınırdan kolaylıkla yurda geçtiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten güvenlik kaynakları, olası göç dalgasına yönelik ilgili birimlerce çalışmaların koordineli olarak yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Aynı kaynaklar, “Göçe engel olabilmek için sadece tedbirler yeterli olamaz. Afganistan’da siyasi çözüm son derece önemli” değerlendirmesinde bulundular.

Afgan göçüne komandolu önlem: 20 bin asker pusuda

İRAN BİLANÇOSU

Afganistan’dan kaçanların Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı İran sınır hattında alınan önlemlerle kaçakçılık ve yasadışı geçişlere karşı önemli sonuçlar alındı. 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin yasadışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yakalandı. 2020’de de 127 bin 434 kişinin sınırdan geçişi engellendi, 185 kişi yasadışı geçiş sırasında ele geçirildi. Bu yılın ilk 6 ayında da 51 bin 122 kişinin İran hududundan geçişine engel olundu, ilk 6 ayda 523 kişi yasadışı geçiş sırasında yakalandı.

Şehirli ve eğitimli kesim Taliban’dan kaçmanın yolunu arıyor: Bu defa Afgan kentliler kaçma hazırlığında
Şehirli ve eğitimli kesim Taliban’dan kaçmanın yolunu arıyor: Bu defa Afgan kentliler kaçma hazırlığında

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi