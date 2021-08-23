Afgan göçmenlerin ‘Bekleme evleri’ne baskın

İRAN üzerinden Türkiye’ye yasadışı yollardan geçerek anlaştıkları insan kaçakçılarının belirlediği ahırdan bozma, tek göz ‘şok evleri’ de denilen bekleme yerlerinde kalan Afganlıların yakalanmasına yönelik operasyonlar yapılıyor. Van’ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bir bekleme evine polis baskın yaptı. Operasyonda, üzeri naylonla kapatılan, kümes benzeri bekleme evinde 25 Afgan göçmen yakalandı. Van’dan İstanbul’a, buradan ise Avrupa’ya yeni umutlar için yola çıkan Afgan göçmenlerin bu hayalleri yarım gün sürdü. Afgan göçmenleri sınırdan alarak bekleme evine getiren bir insan kaçakçısı ise kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Afgan göçmenleri arasında yürümekte zorluk çeken, engelli ve hasta kişilerin de olduğu dikkat çekti.

5 BİNİN ÜZERİNDE AFGAN YAKALANDI

Yasadışı yollardan sınırı geçerek insan kaçakçıları aracılığıyla Van’daki bekleme evlerine getirilen Afganlara yönelik kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar 5 binin üzerinde Afgan göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Özel Harekat ve olası terör saldırılarına karşı Terörle Mücadele polislerinin katıldığı operasyonlarda, Afgan göçmenlerin bulunabileceği her noktaya baskın yapılıyor. Daha önce tespit edilen Afgan göçmenlerin saklandığı değerlendirilen bir çok bekleme evleri ise iş makineleriyle yıktırıldı.

‘2 AY YÜRÜDÜK’

YAKALANAN Afganlar, otobüsle Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Afgan göçmenlerden biri, “Ülkemde savaş var, ekmek yok, iş yok. 2 aya yakın dağ, tepe yürüyerek aç, susuz buraya geldik. Bizi İstanbul’a götüreceklerdi” dedi. Bir başka Afgan ise “3 gün boyunca sınır hattında yürüdük, uygun anda ise kaçarak sınırdan geçtik. Bekleyip, uygun zamanda bizi İstanbul’a götüreceklerdi” diye konuştu.

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