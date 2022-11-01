Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Affımı talep ettim

Güncelleme Tarihi:

#Mahir Ünal#AK Parti#İstifa
Affımı talep ettim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Twitter’dan açıklama yapan Ünal, “Bugün (dün) itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim” dedi.

CUMHURİYET SÖZLERİNE TEPKİ

Ünal’ın, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı’ndaki “Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” sözleri tepki çekmişti. Ünal, tepkiler üzerine önceki gün “Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçe’mle gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet’imiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri” açıklaması yapmıştı. AK Parti Grup Başkanvekilliği’ne yeniden Özlem Zengin getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahir Ünal#AK Parti#İstifa

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat