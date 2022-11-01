Haberin Devamı

Twitter’dan açıklama yapan Ünal, “Bugün (dün) itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim” dedi.



CUMHURİYET SÖZLERİNE TEPKİ

Ünal’ın, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı’ndaki “Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” sözleri tepki çekmişti. Ünal, tepkiler üzerine önceki gün “Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçe’mle gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet’imiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri” açıklaması yapmıştı. AK Parti Grup Başkanvekilliği’ne yeniden Özlem Zengin getirildi.