Affet Sezen seni de koruyamadık

İzmir Konak’ta önceki akşam 23.00 sıralarında, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır birlikte yaşadığı sevgilisi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan katilin eşkâlini belirleyen polis ekipleri, sokak sokak gezerek Anıl Yolum’u yakaladı. Adliyeye sevk edilen Yolum ilk ifadesinde, “Olay akşamı eşimle konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Sonra eşimi bıçakladım” dedi. Anıl Yolum, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince “çocuğu kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

‘KIZIMA TECAVÜZ ETMİŞTİ’

Kızının Anıl Yolum’un cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını iddia eden baba Serdar Ünlü, “Kızıma tecavüz etmişti. O nedenle dini nikâhla evlendirmek zorunda kaldım. Olayı öğrendiğimde kızımı karşıma alıp, ‘Namus önemli değil, sen okulunu bitir’ dedim. Kızım ise ‘Bu halde gezemem’ dedi ve o kişiyi eşi olarak benimsedi” ifadesini kullandı. Anıl Yolum’un, daha önce de nişanlı olduğu bir kızın çıplak fotoğraflarını çekip, internette yayınladığı gerekçesiyle yargılandığını öne süren baba Ünlü, “Kızım, kayınvalidesi, kayınpederi ve kendisini öldüren cani ile birlikte yaşıyordu. En son ‘Ben babama gideceğim. Sıkıldım artık’ demiş. Bunun üzerine Yolum, kızımı evden çıkartmamaya başlayıp dövmüş. Darp raporu alıp, şikâyetçi olduk. Ona rağmen böyle bir şey gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Sezen’in dayısı Çağatay Delikanlı da “Dört gün önce yeğenime rastladım. Beni görür görmez, ‘Abi kurtar beni öldürecekler’ dedi. Ben de Anıl’a ‘Senin derdin ne?’ dedim. Elindeki bıçağı beline koydu. Belki de yeğenim üç, dört gün önce öldürülmüş olacaktı” diye konuştu.

BEBEĞİ DE ÖLDÜ

Anıl Yolum’un saldırısına maruz kalan Sezen Ünlü’nün, vücuduna 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Genç kızın karnındaki bebek de öldü. Sezen Ünlü’nün sosyal medyadaki “Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm?” paylaşımı dikkat çekti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Korkunç cinayette bebeğiyle yaşamını yitiren Sezen Ünlü, dün gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KORNEASI BAĞIŞLANDI

Baba Serdar Ünlü, “Sezen bana, ‘Ölürsem, organlarımı bağışlayın’ derdi. Kornealarının bağışlanmasını istemişti. Kızım işte böyle biriydi” dedi.

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